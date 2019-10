Lavin-Modenschau F/S 2020. Foto: Lanvin

Marchon Eyewear, Inc. und Lanvin S.A. haben eine langfristige, exklusive globale Lizenzvereinbarung für Sonnenbrillen und optische Brillen unter dem Markennamen Lanvin abgeschlossen.

Die ersten im Rahmen dieser Partnerschaft entstehenden Brillenkollektionen für Herren und Damen werden voraussichtlich im September 2020 weltweit eingeführt. Im Vorgriff darauf wird im März 2020 eine Capsule Collection aus vier Sonnenbrillen veröffentlicht.

Marchon Eyewear ist eine Kollaboration mit dem Creative Director von Lanvin, Bruno Sialelli, eingegangen, um Sonnenbrillen zu entwickeln und herzustellen, die in dieser Woche auf der Modenschau Lanvin Spring 2020 in Paris präsentiert wurden. Diese Sonnenbrillen werden exklusiv in Flagship-Stores von Lanvin verkauft.

Die neuen, in Italien unter der Leitung des Creative Director Sialelli hergestellten Brillenkollektionen für Herren und Damen verkörpern die moderne Ästhetik und das besondere Design von Lanvin. Der neue, früher in diesem Jahr entwickelte, markante Style der Marke hat durch Sialelli eine unverwechselbare Note erhalten.

„Ich bin sehr erfreut, diese neue Partnerschaft ankündigen zu dürfen“, sagte Jean-Philippe Hecquet, CEO von Lanvin. „Ich bin absolut überzeugt davon, dass die Kombination aus der einzigartigen Kreativität von Bruno Sialelli und dem besonderen Fachwissen und der globalen Vision von Marchon Lanvin zu einem besonderen Erfolg verhelfen wird.“

„Wir sind sehr stolz auf unsere Kollaboration mit Lanvin und freuen uns bereits sehr, die Marke dabei zu unterstützen, künftig ein enormes globales Wachstum zu erreichen“, erklärte Nicola Zotta, President und CEO von Marchon Eyewear, Inc. „Das besondere Prestige und die moderne Vision von Lanvin sind eine besondere Inspiration für unsere Teams. Wir freuen uns sehr, Teil dieses besonderen Ereignisses der Marke Lanvin zu sein und eng mit Bruno und seinem Team zusammenzuarbeiten, um ihn dabei zu unterstützen, seine Vision zu verwirklichen. Durch diese Partnerschaft werden wir außerdem in der Lage sein, unser Fachwissen zu erweitern und uns in dem Segment Luxusbrillen perfekt zu positionieren.“

Die neue Brillenkollektion soll weltweit in ausgewählten Warenhäusern, Fachgeschäften, Premium-Geschäften für Sonnen- und optische Brillen, sowie in Lanvin-Einzelhandelsgeschäften und online auf lanvin.com verkauft werden.



Über Lanvin S.A.

Lanvin ist ein im Jahr 1889 von Jeanne Lanvin gegründetes, französisches Modeunternehmen. Jeanne Lanvin hat damit einen einzigartigen, eleganten und raffinieren Style erschaffen. Sie liebte die Kultur und sie mochte es sehr, sich mit Künstlern und angehenden Stars aus verschiedenen Branchen zu umgeben. Sie hat ein außergewöhnliches, kulturelles Erbe hinterlassen.

In den verschiedenen Kollektionen von Lanvin lassen sich noch heute ihre berühmten Codes wie ihre Farbschattierungen, Kontraste, Dualität und Couture-Details erkennen, die auf moderne Art und Weise interpretiert werden. Die Bereitschaft zu harter Arbeit und das besondere Verständnis der modernen Welt sind die Gründe für den außergewöhnlichen Erfolg von Lanvin.

Über Marchon Eyewear

Marchon Eyewear, Inc. ist einer der weltweit größten Hersteller und Vertreiber hochwertiger Brillen und Sonnenbrillen. Das Unternehmen verkauft seine Produkte unter renommierten Markennamen. Dazu zählen unter anderem: Airlock, Calvin Klein, Chloé, Columbia, Diane von Furstenberg, DKNY, Dragon, Etro, Flexon, Karl Lagerfeld, Lacoste, Liu Jo, Longchamp, Marchon NYC, Marni, MCM, Nautica, Nike, Nine West, Salvatore Ferragamo, Skaga und Victoria Beckham. Marchon Eyewear vertreibt seine Produkte über ein weltweites Netzwerk aus Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern und bedient so über 80.000 Kunden in mehr als 100 Ländern. Marchon Eyewear ist ein Unternehmen der Unternehmensgruppe VSP Global®. Diese von Ärzten geleitete Unternehmensgruppe hat es sich zum Ziel gemacht, ihren 88 Millionen Mitgliedern erschwingliche und hochwertige Augenpflege und Brillen anzubieten. Bitte besuchen Sie die Website www.marchon.com und folgen Sie @marchoneyewear, um weitere Informationen zu erhalten.