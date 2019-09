Kampagnenfoto von Koberg+Tente

Ein spannender Tag mit den Themen Brillen, Workshops, Marketing und Nachhaltigkeit: Am 14. September 2019 lud der Brillenhersteller Koberg & Tente seine Kunden wieder zur Hausmesse nach Münster ein.

An diesem Tag war es möglich, sich die gesamten Kollektionen anzusehen und sich einen Eindruck zu verschaffen, wie die Mitarbeiter in der Firma arbeiten. Rund 110 Gäste durfte das Team in diesem Jahr begrüßen. Neben interessanten Gesprächen, einer Bilderaustellung einer Mitarbeiterin und vorzüglichem Essen, wurden kleine Workshops über den Tag verteilt angeboten.

Das besondere Highlight war die Bekanntgabe, dass NUSSBAUMER seine Kinder-Kollektionen in die Hände von Koberg & Tente übergeben hat. Durch die jahrelange Kooperation mit dem Traditionsverlag Coppenrath aus Münster, gab es bei NUSSBAUMER bekannte Marken wie Lillifee, Captain Sharky und Felix. Diese Marken wird man in Zukunft bei Koberg & Tente finden.

Frank Tente hielt einen Vortrag zum Thema Nachhaltigkeit, da es bei Koberg & Tente eine wichtige Rolle spielt vermehrt Beiträge zu leisten, um die Umwelt zu schützen. Er stellte nicht nur die bereits laufenden Projekte der Firma vor, sondern auch die, die demnächst umgesetzt werden. Die Firma Eye-Office berichtete über die einzelnen Funktionen Ihrer Software und erklärte, welche Möglichkeiten Einbindung elektronischer Fassungskataloge bietet. Zum Thema Marketing hielt Martin Jahndel in diesem Jahr einen spannenden Vortrag über die Relevanz von Werbung. Er zeigte was Werbung bewirken kann und wie die Entwicklungen in anderen Branchen aussehen.

Das Team von Koberg & Tente freut sich jetzt schon auf die nächste Hausmesse, die am 20. September 2020 stattfinden wird.