An beiden Seiten hat die Fotobrille Kameras, mit denen man Bilder und Videos mit 3D-Effekt aufnehmen kann. Foto: Snap

Dass smarte Brillen und Socialmedia ein Dreamteam sein könnten witterte Snap schon vor Jahren. Nun kommen im Herbst 2019 die Spectacles 3 auf den Markt: Eine futuristische Sonnenbrille mit zwei Kameras an jeder Seite, die 3D-Fotos aufnimmt und mit dem Smartphone über Blutooth verbunden werden kann. Auch wenn die fotografierende Brille bisher nur von einer kleinen Fangemeinde gekauft wurde, zeigt der dritte Launch: Die Betreiber der Plattform Snapchat glauben weiterhin an smarte Eyewear und Augmented Reality.

Beim ersten Anlauf scheiterte Snapchat-Betreiber Snap Inc. mit dem Versuch, eine smarte Brille groß rauszubringen: 2016 kam die erste Sonnenbrille mit integrierter Kamera heraus, von der gerade einmal 250.000 Stück verkauft wurden. Das Modell wurde überarbeitet, etwas teurer, und man konnte damit HD-Videos bei Bedarf auch unter Wasser drehen.

Im August 2019 hat Snap Inc. nun offiziell verkündet, dass ein drittes Modell der Kamerabrille kommt: Mit Spectacles 3 erhält der Nutzer zwei Kameras, die Videos oder Bilder direkt auf das Smartphone übertragen können – und das in beeindruckender 3D-Grafik. Schon auf den Kampagnenfotos sieht man die verstärkte Tiefenwirkung, die das Versprechen gibt, die Welt in sozialen Medien nun „wie durch deine eigenen Augen“ erlebbar zu machen. Die Fotos und Clips können dann für Snapchat noch mit speziellen Filtern und Augmented-Reality-Effekten bearbeitet werden. Die Brille fotografiert mit einer Auflösung von 1642×1642 Pixeln, Videos messen 1216×1216 Pixel. Insgesamt 4 Gigabyte Speicher sind in der Brillenfassung integriert und der Akku kann bis zu 70 Videos aufnehmen.

Material und Hardware

Die Brillenfassung wurde vom Design her optimiert: Das neue Modell hat einen Edelstahlrahmen, den es in Schwarz oder einem Goldton gibt (offiziell heißen die Farben „carbon“ und „mineral“). Die Kameras sind direkt in die Brillenfassung integriert. Um die Spectacles 3 aufzuladen gibt es ein faltbares Etui aus Leder, das die Ladefunktion startet, sobald man die Brille hineinlegt.

Ab November werden die Spectacles 3 in limitierter Anzahl auch in Deutschland auf den Markt kommen. Werbung hat Snap schon beim Konkurrenten Instagram gemacht – der Plattform, deren User für das neue Gadget begeistert werden sollen.

Mit dem Preis von 370 Euro sind die Spectacles von Snap weit teurer als die Vorgängermodelle. Foto: Snap

Der hohe Preis von 370 Euro ist ein Indikator, dass Snap mit dem Produkt zunächst nur eine kleine Zielgruppe anspricht. „Womöglich geht es Snap, das in Sachen Augmented-Reality-Innovation als absoluter Pionier gelten kann, mit den Spectacles auch eher um ein Produkt, das die Entwicklung der Technologie und passender Hardware spielerisch vorantreibt, die sich künftig noch besser vermarkten lässt“, kommentierte die Website Onlinemarketing.de