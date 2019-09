Im Rahmen der Berliner Fashionweek präsentiere Flair eine Sonderkollektion mit farbig getönten Randlos- und Sonnenbrillen. Zielgruppe: Ein modernes, modebewusstes und hochanspruchsvolles Publikum. Erstmals erschien Flair damit in der Fashion&Beauty Lounge, wo sich geladene Gäste entspannen, stylen lassen und über Trends informieren. Und das Ergebnis? VIPs, Blogger, Influencer und Redakteure zeigten sich begeistert von der Leichtigkeit und dem Style-Faktor der Brillen.

Die Fashion&Lifestyle-Bloggerin Katharina

Bansemer brachte den Flair-Stand auf ihren

Instagram-Account @thekfaktor. Foto: Flair

Die Fashion&Beauty Lounge ist ein einzigartiges Beauty-Lounge-Konzept im Rahmen der Fashion Week Berlin: Eine umfangreiche Auswahl an hochwertigen Beauty und Styling Angeboten steht ausgewählten Celebrities und Redakteuren zur Verfügung: Sie können dort trendscouten und sich perfekt stylen lassen, um anschließend entspannt die Fashion Week zu genießen. Auf über 500qm fand das Event im historischen Nordbahnhof von Berlin statt und neben großen Marken stellten auch Startups aktuelle Trends aus Beauty und Fashion vor. Dieses Jahr wirkte Flair mit einer speziell gestalteten Brillenkollektion an dem Event mit – und als einzigem Brillenhersteller wurde der Manufaktur aus Oelde enorme Aufmerksamkeit zuteil. Zahlreiche neue Markenliebhaber, Instagram-Posts und Storys mit großer Reichweite waren die Folge.

Circa 750 geladene Gäste besuchten die Fashion&Beauty Lounge über drei Tage verteilt. Zum Flair-Stand, der mit einem einladenden Design-Hängesessel und Federn die Leichtigkeit feierte, kamen unter anderem VIPs wie Boxer Axel Schulz, mehrere Finalistinnen von Germanys Next Topmodel, der German Bachelor 2019 Andrej Mangold und Bloggerin Michelle Riederer. Für das Marketing von Flair ein voller Erfolg: „Wir konnten weit über 100 Celebrities, Influencer, Blogger, Redakteure, Schauspieler und weitere VIPs begeistern, die auch im Nachgang flairliebt sind und das leidenschaftlich in Posts und Stories mit ihren Followern teilen. Und täglich kommt neuer Content in den sozialen Netzwerken hinzu“, so Laura Bremer vom Marketing Flair.

Impressionen vom Flair-Stand im Video.

Die neuen Flair-Brillen mit stylischen Tönungen und extravaganten Formen. Fotos: Flair

„Unsere wichtigste Erkenntnis aus dem Event ist: FLAIR ist zur Lovebrand geworden und hat als topmoderne Marke Jung und alt begeistert“, so Geschäftsführer Sven Reiß. „Neben den Designs wurden vor allem die Leichtigkeit und der Komfort Made in Germany bewundert. Besonders randlose Modelle, sind hervorragend angekommen. Randlos wird gerade wieder ein richtig heißes Thema! Die moderne Interpretation des Themas hat viele Besucher überrascht. Das lag auch an den stylischen Formen und Farben der Gläser, die wir in unsere Fassungen eingebaut haben. Schon die Entwicklung der Sonderkollektion zur Beauty&Fashion Lounge war eine einzige Freude. Wir haben dazu mit sehr ausdrucksstarken Scheibenformen wie Cateye, groß und rund oder auch achteckigen Scheiben gearbeitet und diese mit bunten (Verlauf-)Gläsern sowie mit ultraleichten und sehr flexiblen Bügeln kombiniert, für einen besonders hohen Tragekomfort. Diese Brillen sind besonders und ausdrucksstark – dabei aber kaum zu spüren. Eben einfach FLAIR.“

Ab September sollen auch Partneroptiker in den Genuss kommen, die trendigen Flair Brillen zu verkaufen: Dazu bietet Flair ein komplettes Schaufenster zum Thema und demnächst wird der Außendienst die Sondermodelle zur Fashion Week präsentieren können, soviel darf schon jetzt verraten werden.

Interessierte Optiker können bereits die Sonderscheiben bei Flair bestellen, um auch reguläre Modelle umzuverglasen: „Wir stellen unseren Kunden die Bohrkoordinaten oder auf Wunsch auch Musterscheiben in der gewünschten Form zur Verfügung, außerdem die Bestellcodes der von uns in Berlin genutzten Fashion Lenses von Seiko, damit unsere Kunden wissen, wo sie die passenden Farben bekommen“, so Laura Bremer vom Marketing Flair. „Jeden Kunden, dessen Wunsch wir in Bezug auf unsere Special-Edition zur Fashion Week nicht direkt ausstatten können, nehmen wir aktuell auf unsere Prio-Liste und arbeiten die Anfragen dann nacheinander ab, da uns der positive Andrang aktuell beinahe überrennt.“

Erst im Mai hatte Flair für seine innovative Kampagne vom deutschen Bund der Manufakturen den Sonderpreis für Marketingkommunikation verliehen bekommen. Man darf also gespannt sein, welchen PR-Coup sich die Oelder als nächstes ausdenken.