Rund um den ersten Londoner VIU-Store in Soho wird mit bekannten, sozial engagierten Charakterköpfen geworben. Foto: VIU

VIU hat seinen ersten Flagship-Store in London eröffnet und sein Debut in Großbritannien mit genialem Marketing verbunden: Acht kreative Londoner Persönlichkeiten, die den Spirit der Stadt verkörpern und als schillernde Geister in keinerlei Schublade passen, wurden zu Markenbotschaftern des expandierenden Schweizer Labels.

Passend zum VIU-Slogan „Framing characters“ brachte der bekannte Fotograf, Künstler und Regisseur Simon Frederick acht typische Londoner Persönlichkeiten von heute in einer charismatischen Fotoserie zum Strahlen – natürlich mit VIU-Brille. Auf der VIU-Website kommen einige der Individualisten auch in kurzen Videoclips zu Wort. Darunter sind so renommierte Aktivisten wie Model Munroe Bergdorf, die sich für Transgender-Rechte einsetzt und dafür eine Ehrendoktorwürde erhielt. Und auch der Hip-Hop-Musiker Jordan Stephens von der Band Rizzlekicks, der durch seine Depressionen inspiriert wurde, Jugendlichen und jungen Erwachsene mit psychischen Problemen zu helfen, indem er Lobbyarbeit zu Mental Health Themen anstößt. Alle dargestellten Originale haben eines gemeinsam: Sie wollen die Welt zum Positiven verändern und sich dabei nicht von störenden Denkschranken stoppen lassen – getreu ihrem Motto „Lebe deine eigene Wahrheit.“

Neben den Models und Schauspielern sind auch reife Gesichter in der Kampagne zu sehen: Mimma Viglezio zum Beispiel, die Designer von authentischen Londoner Independent-Labels in ihrer geschäftlichen Entwicklung zu fördert und Peter Bellerby, der sich einen Kindheitstraum erfüllt hat, indem er ein Familienunternehmen wiederbelebt hat, das handgemalte Globen herstellt.

Zusammenfassend kann gesagt werden: Die Londoner VIU-Kampagne nutzt alternatives Storytelling und präsentiert sich als “Brand with a purpose”, denn das soziale Engagement der dargestellten Persönlichkeiten färbt auf das Brand-Image ab.

PS: Der neue Londoner VIU-Store befindet sich im Herzen des kreativen Viertels Soho. Die Boutique auf der 5 Upper James Street präsentiert in einem überraschenden Designkonzept aus zartem Rosa und Betongrau die Brillenkollektion auf 80 Quadratmetern. (Text von Rosemarie Frühauf)

Hier geht´s zum Video der Kampagne

https://shopviu.com/de_de/characters