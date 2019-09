Von links nach rechts: CSO Christian Ender, CFO Reinhard Mahr, CMO Michael Schmied, COO Thomas Windischbauer Foto: Silhouette

Als Teil einer gut vorbereiteten und umfassenden Transformation sowie Verantwortungsübergabe an die nächste Generation hat der Aufsichtsrat – in enger Abstimmung mit den Eigentümern – die Führungsstruktur der Silhouette International Schmied AG mit Wirkung zum 1. November 2019 neu formiert.

An der Spitze des Weltmarktführers im Premiumsegment optischer Brillen stehen derzeit Mag. Arnold Schmied Jr., der als CEO gemeinsam mit CFO Dr. Andreas Meier und COO Dr. Thomas Windischbauer das Unternehmen mit starken Familienwerten führt. Der nun gesetzte Schritt schafft klare Zuständigkeiten, auf deren Basis das starke Wachstumspotenzial und die Marktführerschaft im Brillen-Premiumsegment zukunftsweisend ausgebaut werden soll. CEO Mag. Arnold Schmied und CFO Dr. Andreas Meier werden per 31. Oktober 2019 von ihrer operativen Funktion zurücktreten und in den Aufsichtsrat wechseln.

DIE NEUE ZUSAMMENSETZUNG DES VON NUN AN VIERKÖPFIGEN VORSTANDS

Der Aufsichtsrat hat drei neue Vorstandsmitglieder bestellt.

Herr Reinhard Mahr übernimmt ab 1. November 2019 die Funktion des CFO. Der gebürtige Österreicher zeichnet sich durch 30 Jahre Führungserfahrung im nationalen und internationalen Umfeld aus. Seit 2004 ist Reinhard Mahr als Finanzvorstand der Kwizda Holding GmbH in Wien tätig. Mit 1. November 2019 wird er die Verantwortung für die Bereiche Finance and Controlling, Human Resources, Legal Affairs, IT und Projekt Management Office der Silhouette International Schmied AG übernehmen. Zusätzlich wird er die direkte Kommunikationslinie zur Eigentümerfamilie innehaben und als Sprecher des Vorstands agieren.

Weiters wird Herr Christian Ender ab 1. Oktober 2019 als CSO die Verantwortung für den gesamten globalen Vertrieb übernehmen. Der 43-Jährige kommt von der Münchner Premium-Sportmodenmarke Bogner, bei der er die Verantwortung für den weltweiten Vertrieb aller Marken und Lizenzen verantwortete. Als Mitglied der Geschäftsleitung hat er zudem die wachstumsorientierte Unternehmensstrategie vorangetrieben. Vor dieser Position war Ender in verschiedenen Führungsrollen bei Premiummarken wie Louis Vuitton und Hugo Boss tätig.

Zudem wird MMag. Michael Schmied mit 1. November 2019 als CMO in den Vorstand der Silhouette International Schmied AG berufen, um die globale Verantwortung der Marke Silhouette – dem Herzstück von Silhouette International – sowie die Bereiche Design und PR/Kommunikation zu übernehmen. Bereits seit April 2019 ist Michael Schmied als Brand Director für die globale Positionierung der Marke Silhouette zuständig. Davor war er über 2 Jahre für das Produktmanagement der Sonnenbrillenkollektion von Silhouette verantwortlich, hat wichtige Aufbauarbeit geleistet und die Sonnenbrillenstrategie der Marke Silhouette neu ausgerichtet. Dabei wirkt sich seine Erfahrung im Marketing beim mittelständischen Familienunternehmen HiPP GmbH, dem weltweit führenden Hersteller von biologischer Babynahrung, sehr positiv aus. Dr. Thomas Windischbauer, der bereits seit September 2013 als COO bei Silhouette International tätig ist, wird auch zukünftig für die Bereiche Technik, Produktion, Forschung und Entwicklung sowie für das Qualitätsmanagement verantwortlich sein. Sein Vertrag wurde vorzeitig bis 2024 verlängert.

NEUES VORSTANDSTEAM FÜR DEN WEITEREN AUSBAU DER GLOBALEN MARKTFÜHRERSCHAFT IM BRILLENPREMIUMSEGMENT

Mit dem erweiterten Vorstand hat die Silhouette International Schmied AG ein starkes und kompetentes Führungsteam sowie die zukunftsweisende Struktur, um mit den Marken Silhouette, neubau sowie der neuen Sportperformance Marke die internationalen Wachstumsambitionen voranzutreiben. Silhouette Vision Sensation® komplettiert das Angebot um den wichtigen Glasbereich und macht Silhouette International zum führenden Gesamtbrillenanbieter im hochwertigen Premiumsegment.

CEO Mag. Arnold Schmied bestätigt das: „Der künftige ViererVorstand genießt mein vollstes Vertrauen, die strategischen Projekte und das weitere globale Wachstum erfolgreich voranzutreiben. Das neue Vorstandsteam repräsentiert eine gute Mischung aus Führungspersönlichkeiten mit Erfahrung, unternehmerischem Mut und Weitblick in ihren jeweiligen Fachgebieten. Mit der Bestellung meines Sohnes Michael zum Vorstand haben wir den Übergang in die dritte Generation eingeleitet, um die Erfolgsgeschichte unseres Familienunternehmens weiter zu schreiben.