Die Messe für Independent Eyewear “copenhagen specs in Berlin” wird im Oktober 2019 erstmals ein Vortragsprogramm anbieten. Es findet am Samstag, dem 5. Oktober statt und wird in ungewöhnlichem Format präsentiert.

Am 5.-6. Oktober 2019 öffnen sich die Türen zur zweiten Ausgabe der Brillen-Messe

„copenhagen specs in Berlin“. Die Brillen-Messe wird das Konzept von copenhagen specs in Berlin beibehalten, indem kleine, offene Stände in einer fantastischen

Atmosphäre genutzt werden. Die Messe findet in Alt Treptow in Berlin statt, welches

perfekt zum Konzept passt. Arena Berlin sorgt für die historische, authentische und inspirierende Atmosphäre, die wir für die perfekte Umgebung halten, um die Originalität

und Kreativität zu präsentieren, die auf der Messe schon im vergangenen Jahr zu erleben war.

Der Eintritt ist kostenlos, und Sie müssen sich nur anmelden, Ihr Ticket ausdrucken und

dieses mitbringen. Sie müssen sich anmelden, um Eintritt zu erhalten.

Anmeldung für Besucher auf diese link: http://copenhagenspecs.de/visitor/?lang=de

Vorlesungen Samstag 5. Oktober 2019

Dieses Jahr haben wir beschlossen, dass wir etwas zurück zu den Optikern, die die

Messe besuchen, geben wollen. Deswegen haben wir 4 sehr gute Redner von der

Brillen-Industrie eingeladen, um über 4 verschiedene Themen zu erzählen, die wir gut in unserem normalen Werktag im Geschäft anwenden können.



Die 4 Themen und Redner sind:

• „SELECT“, das Online Werkzeug für Optiker-Geschäfte, von Dr. Janika Jürgens,

Brillen-Profi GmbH. (auf Deutsch)

• Wie man in der Brillen-Industrie klima-freundlich sein kann, von Carole Riehl, Les

lunettes écologiques Magazine (auf Englisch)

• Wie und warum sollen Optiker mehr aktiv online sein, von Giulia De Martin,

Behind my Glasses (auf Englisch)

• Wie ist die Mode heute und wie ist sie morgen, von Devon Kaylor, 4SEE

Magazine (auf Englisch)

Die Vorlesungen finden zwei Mal am Samstag dem 5. Oktober 2019 statt. Falls Sie bei

den Vorlesungen zuhören wollen, müssen Sie nur erscheinen und ein paar Kopfhörer

greifen. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl Kopfhörer.

Die Vorträge werden in Zusammenarbeit mit Brillen-Profi und 4SEE Magazine gehalten.

Sehen Sie das komplette Programm hier:

http://copenhagenspecs.de/lectures/?lang=de