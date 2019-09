Symbolfoto: Fotolia / Andrey Popov

Um die digitale Kommunikation und Interaktion zwischen Lieferanten, Augenoptikern und Endkunden auf neuen Wegen zu ermöglichen, hat die Optiker Gilde in Hagen vor einem halben Jahr eine zukunftsweisende Digital-Strategie ins Leben gerufen. Ein Konzept, das bei Augenoptikern, Lieferanten und Endverbrauchern auf positive Resonanz stößt.

Der Digitale Marktplatz: Unmittelbare Kommunikation zwischen Augenoptikern und Lieferanten

Im Geschäftsalltag kommt es oft auf jede Minute an. Umso wichtiger, wenn alle relevanten Informationen, die man für das Tagesgeschäft benötigt, schnell und einfach abrufbar sind.

Mit dem Digitalen Marktplatz hat die Optiker Gilde für ihre Partnerunternehmen und Lieferanten eine in der deutschen Augenoptik-Branche einzigartige, digitale Informationsplattform realisiert. Hier finden Augenoptiker alle wichtigen Dokumente und Informationen der Optiker Gilde und ihrer Lieferanten – durch Zugangsdaten geschützt und gebündelt an einem Ort. Die übersichtliche Sortierung in Kategorien sorgt für eine sekundenschnelle Beschaffung von Informationen aus allen relevanten Geschäftsbereichen.

Überall und jederzeit bestens informiert

Ob per Rechner, Tablet oder Smartphone: Unter app.optiker-gilde.de lassen sich sämtliche Informationen schnell und einfach aufrufen oder downloaden – rund um die Uhr und von jedem beliebigen Ort. So lassen sich Arbeitsprozesse besonders effektiv gestalten. Durch die ständige und schnelle Zugriffsmöglichkeit auf nützliche Daten sind Partnerunternehmen der Optiker Gilde nicht nur jederzeit und überall bestens informiert, sie profitieren auch von einer enormen Zeitersparnis und einem Wissensvorsprung gegenüber Wettbewerbern.

Sekundenschnelle Informationsvermittlung

Für die Lieferanten der Optiker Gilde ist der Digitale Marktplatz die optimale Plattform, um Informationen ihres Unternehmens für Optiker auf einfachem Wege ansprechend und übersichtlich zu präsentieren und unmittelbar zugänglich zu machen. Sobald der Content im Portal hochgeladen ist, werden Augenoptiker direkt über die neuen Inhalte informiert. Effektiver lassen sich Informationen nicht an die Zielgruppe bringen!

Und auch für den Austausch ist gesorgt: Im geschützten Netzwerk besteht die Möglichkeit, mit anderen Nutzern schnell und einfach in Kontakt zu treten.

Information, Kommunikation und Interaktion – der Digitale Marktplatz der Optiker Gilde bietet sowohl Augenoptikern als auch Lieferanten einen echten Mehrwert!

„Die Investition hat sich gelohnt“ zieht Winfried Bahn, Geschäftsführer der Optiker Gilde in Hagen, positive Resonanz. „Unsere Augenoptiker und Lieferanten sind begeistert von den Möglichkeiten, die das Portal bietet.“

FaceFashion: Die Marke für hochwertigen redaktionellen Content

Ebenso erfolgreich sind auch die neuen Online-Portale der Optiker Gilde unter dem Label FaceFashion angelaufen. Im FaceFashion-Blog (blog.face-fashion.de), im FaceFashion-Online-Portal (www.face-fashion.de) sowie auf den Social-Media-Kanälen Instagram, Facebook und YouTube informiert die Optiker Gilde Augenoptiker und interessierte Endverbraucher mit hochwertigem redaktionellen Content über die Themen Mode, Lifestyle, Beauty und Augenoptik.

Partnern der Optiker Gilde stehen alle Inhalte exklusiv zur Nutzung zur Verfügung. Komplettiert wird das FaceFashion-Programm durch die Printausgabe FaceFashion Magazine.

Die Optiker Gilde in Hagen blickt auf eine über 35-jährige Branchen- und Verbundgruppenerfahrung zurück und ist damit ein starker und seriöser Partner, der zu den aktuellen Herausforderungen am Augenoptiker-Markt innovative und zukunftsweisende Lösungen entwickelt.