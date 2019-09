Die CHARMANT GmbH Europe freut sich, bekannt geben zu dürfen, dass Frau Pamela Mohr zum 01. September 2019 die Gebietsleitung der Postleitzahlen 10, 12-18, 39 für die Marken Aristar, Charmant by Caroline Abram, Elle sowie Esprit übernommen hat.

Ihre Karriere begann Frau Mohr bei Fielmann. Hier war sie 20 Jahre lang in verschiedenen Positionen tätig, zuletzt als Niederlassungsleitung in Graz, Österreich. Ergänzen konnte sie diese Erfahrungen mit Tätigkeiten bei traditionellen Augenoptikern. Die letzten 1,5 Jahre war Frau Mohr bei Wagner & Kühner im Vertrieb für Liebeskind, More & More sowie Head Sportbrillen beschäftigt.

Mit ihrer langjährigen Erfahrung wird Frau Mohr eine wertvolle Unterstützung für das Vertriebsteam sein und ihren Kunden gerne jederzeit beratend zur Seite stehen.