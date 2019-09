Luneau Technology hat in den VX120 drei zusätzliche Funktionen für ein umfassendes Screening zum Trockenen Auge integriert

Differenzierung ist das Schlagwort in der Augenoptik. Neben dem dazu nötigen Fachwissen ist es die technologische Entwicklung, die den Augenoptiker in Zeiten der Vertikalisierung und Filialisierung erfolgreich bleiben lässt. Optometrische Dienstleistungen machen morgen den Unterschied und werden schon heute vom gesundheitsbewussten Verbraucher beim Augenoptiker erwartet. Luneau Technology geht jetzt den nächsten Schritt und hat in den VX120 von Visionix drei zusätzliche Funktionen integriert, die ein umfassendes Screening und eine Beratung auf höchstem Niveau zum Trockenen Auge ermöglichen.

Mit dem VX120+ Dry Eye unterstreicht der Augenoptiker durch hochwertige Dienstleistungen seine Kompetenz und steigert seinen Umsatz. Die Tests auf Trockene Augen machen aus dem ohnehin schon vielseitigen Screening-Gerät einen Alleskönner, mit dem umfassende Serviceleistungen angeboten werden können. Die nun mögliche kompetente Beratung zum Sicca-Syndrom schafft eine hohe Kundenzufriedenheit und Kundenbindung.

Der VX120+ Dry Eye stellt die Screening-Angebote für Augenoptiker auf eine höhere Stufe. Gerade für das Trockene Auge, das mehr und mehr zur Volkskrankheit wird, stellt er ein einzigartiges Instrument in der Gesundheitsvorsorge dar. Die Messungen sind keine medizinische Untersuchung und ersetzen diese auch nicht, aber mit den neuen Funktionen kann dem Endkunden unkompliziert ein weiteres Stück Vorsorge und ein Plus an Service angeboten werden.

Der VX120+ Dry Eye misst die Aufreißzeit des Tränenfilms berührungslos zwischen zwei Lidschlägen (NITBUP-Test), und mit dem manuellen Zoom lässt sich die Höhe des Tränenmeniskus besonders leicht ermitteln. Damit ist sowohl eine quantitative als auch eine qualitative Bestimmung des Tränenfilms möglich. Nicht zuletzt macht die Farbkamera Fotoserien von allen Augenabschnitten und insbesondere von den Meibomschen Drüsen. Und am Ende der Prüfung gibt es eine Zusammenfassung aller drei Tests zur endgültigen Beurteilung: So geht Screening!

Wie sein Vorgänger komplett automatisiert

Wie sein Vorgänger ist der VX120+ Dry Eye komplett automatisiert und bietet natürlich alle bislang bereits zur Verfügung stehenden Funktionen: Er refraktioniert äußerst präzise und liefert neben der Sehschärfenanalyse ein Screening der Vorderkammer in knapp zwei Minuten! Screenings auf Glaukom und Katarakt sind ebenso leicht möglich wie eine Refraktion für die Tag- beziehungsweise Nachtsicht. Und das alles bei geringstem Platzbedarf.

Mit dem VX120+ Dry Eye stellt Luneau Technology eine erstklassige Ausrüstung für hochwertige Dienstleistungen zur Verfügung – ein Gerät für Augenspezialisten, das mit seinem neuen Ansatz einzigartig auf dem Markt ist. Begleitend erhalten Augenoptiker ein Kommunikationspaket, mit dem sie auf ihre Kompetenz und ihren Service aufmerksam machen können – auch diese Verkaufshilfen sind wie der VX120+ Dry Eye ab sofort erhältlich.